Vidal, giusto non prendere rischi: necessario averlo al top per il derby

Condividi questo articolo

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Come annunciato da Antonio Conte in conferenza stampa, Arturo Vidal non sarà a disposizione per la sfida tra Inter e Lazio. Una scelta dettata anche dalla voglia di non rischiare, specialmente in vista del derby contro il Milan.

NESSUN RISCHIO – Nonostante per tutta la settimana si siano rincorse le voci di un possibile recupero di Arturo Vidal per Inter-Lazio di domenica sera, il cileno non sarà della partita. A confermarlo lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa: «Vidal non è a disposizione, continua ad avere problemi e non si è allenato. Non so se sarà a disposizione per la prossima partita, deve cercare di ritrovare la migliore condizione perché si sta portando dietro diversi acciacchi. Deve riprendere la migliore condizione e superare il periodo». Il cileno non si è dunque allenato e deve ancora recuperare da diversi acciacchi accumulati nelle scorse settimane. Giusto non rischiarlo, soprattutto alla luce di una partita come quella contro il Milan, in programma domenica 21 febbraio. L’importanza di Arturo Vidal nel derby non è solo nelle sue caratteristiche sia tecniche, che di personalità. Ma può potenzialmente esserlo anche a livello di scelta.

ALLARME DIFFIDATI – La presenza o meno di Arturo Vidal, infatti, potrebbe assumere un diverso livello di importanza in base a quanto succederà in Inter-Lazio domenica sera. Urge ricordare infatti che (oltre ad Alessandro Bastoni in difesa), a centrocampo i nerazzurri hanno due diffidati. Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Se uno dei due o, nel caso peggiore, entrambi dovessero rimediare un cartellino giallo, scatterebbe decisamente un allarme per il centrocampo di Antonio Conte. Ecco perché non c’è spazio per prendersi rischi. Spazio dunque – con ogni probabilità – a Roberto Gagliardini, pronto a non far rimpiangere il cileno. Nella speranza che quest’ultimo possa tornare a essere al top in vista del derby da cui passerà un grande, grandissimo pezzo di Scudetto.