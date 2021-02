Inter contro il cancro, Zanetti: Â«Lo sport Ã¨ motore di inclusione socialeÂ»

Inter contro il cancro, Zanetti: «Lo sport è motore di inclusione sociale»

Javier Zanetti

L’Inter ha partecipato oggi al Convegno “Ematologia e oncologia pediatrica: riabilitazione e sport nel cammino verso la guarigione”. A rappresentare la società nerazzurra il vice presidente Javier Zanetti che ha rilasciato alcune dichiarazioni

L’IMPEGNO NERAZZURRO – Zanetti ha voluto ricordare l’impegno costante della società nerazzurra in una tematica di così grande sensibilità: «L’Inter ha creato il progetto Football Therapy perché crede nello sport come motore di inclusione sociale, come messaggio universale di fratellanza e come strumento per crescere insieme. Proprio tra un tempo e l’altro di una partita è nata l’idea di provare a organzizare un torneo di calcio per conoscersi e stare insieme. Quel sogno è diventato realtà e tre anni fa è nato il torneo “Winners Cup” che ha fatto incontrare centinaia di ragazzi e ragazze. Come Inter con grande orgoglio abbiamo sostenuto questa iniziativa, fatto squadra insieme a AIEOP, FIAGOP, CONI e CSI, impegnandoci perché i ragazzi abbiano modo di vivere le loro passioni e i loro sogni»

fonte: inter.it