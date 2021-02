Insigne questa volta non sbaglia, stop per Pirlo: Napoli-Juventus 1-0

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 13: Federico Chiesa of Juventus battles for possession with Lorenzo Insigne of S.S.C. Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Juventus at Stadio Diego Armando Maradona on February 13, 2021 in Naples, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Termina 1-0 Napoli-Juventus, con Lorenzo Insigne che questa volta – differentemente da quanto successo nella Supercoppa Italiana – ha trasformato il calcio di rigore concesso per fallo di Giorgio Chiellini su Amir Rrahmani.

RIVINCITA – Lorenzo Insigne decide Napoli-Juventus, di fatto la rivincita della sfida di Supercoppa Italiana giocata circa un mese fa e vinta dai bianconeri. La squadra di Gennaro Gattuso parte più convinta, cercando fin da subito di sbloccare il risultato, creando dei pericoli che portano anche a un possibile rigore per un tocco di gomito di Giorgio Chiellini, non concesso. Il rigore, però, arriva pochi minuti dopo. La responsabilità è sempre di Chiellini che, in un duello aereo contro Amir Rrahmani, lo colpisce con una manata costringendo l’arbitro a ricontrollare le immagini al VAR. Rigore questa volta concesso e sul dischetto si presenta Lorenzo Insigne che, questa volta – differentemente da quanto successo in Supercoppa – trasforma con grande freddezza sbloccando così il risultato. Nella ripresa Andrea Pirlo è costretto a rinunciare a Juan Cuadrado, uscito per un problema alla coscia. I bianconeri provano a rimontare lo svantaggio, andando anche vicinissimi al gol con un’occasione sui piedi di Cristiano Ronaldo che da calcio d’angolo, a due passi da Meret, colpisce proprio il portiere con il pallone. Nel finale è ancora il portiere dei partenopei a essere decisivo, dopo aver compiuto un miracolo su un tiro di Morata da distanza ravvicinata. Nonostante il forcing nel recupero, gli azzurri stringono i denti e conquistano un’importantissima vittoria.