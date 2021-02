Inter-Lazio, priorità all’equilibrio e alla fisicità: le scelte di Conte in mezzo

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Lazio è una partita da non fallire e per farlo Conte metterà in campo la formazione migliore. Una formazione che dovrà evitare rischi inutili fin dal primo minuto. Le decisioni sui due dubbi in mezzo al campo sembrano ormai prese

SCELTE ABBOTTONATE – I dubbi di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Lazio sono e restano quattro (vedi articolo). Ma due di essi prendono il sopravvento in queste ore. A complicare i piani del tecnico nerazzurro è l’assenza annunciata di Arturo Vidal a centrocampo. Senza il cileno, le scelte in mezzo al campo vanno verso il ritorno di Roberto Gagliardini dal 1′. Il centrocampista italiano è favorito su tutti i suoi compagni perché in grado di aggiungere equilibrio e fisicità a un reparto che ne perde il 50% senza Vidal. Un profilo necessario anche per contrastare lo spauracchio Sergej Milinkovic-Savic (vedi focus). A completare il lato sinistro del 3-5-2 di Conte, per arricchire il pacchetto “abbottonato” dell’Inter, sarà quasi sicuramente Ashley Young “terzino”. I cambi – conservativi oppure offensivi – sono previsti solo nella ripresa, quando potrebbe servire un po’ di spinta e tecnica in più a discapito dell’equilibrio e della fisicità iniziali. Sperando non sia troppo tardi.