Milinkovic-Savic, da sogno a incubo dell’Inter: un’altra sfida contro chi serve

ROME, ITALY – OCTOBER 04: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio looks on during the Serie A match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on October 4, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Milinkovic-Savic è l’avversario da temere maggiormente in casa biancoceleste. Inter-Lazio di domani sera sarà l’ennesima occasione per vedere all’opera il forte centrocampista serbo, che tanto servirebbe alla squadra di Conte

SEMPRE DECISIVO – All’andata Sergej Milinkovic-Savic ha trovato la rete dell’1-1, togliendo all’Inter due punti che oggi avrebbero garantito il primo posto in classifica alla squadra nerazzurra. Insieme al Milan. Domani la Lazio si affida nuovamente al suo centrocampista serbo per mettere in crisi il reparto mediano e quello difensivo nerazzurri. La carriera di Milinkovic-Savic in Italia finora si è sviluppata con addosso solo i colori biancocelesti. Tutti lo vogliono, nessuno riesce a strapparlo alla Lazio del Presidente Claudio Lotito. Normale quando si tratta di un calciatore di tale livello.

DA SOGNO A INCUBO – Anche l’Inter, ormai da anni, è sulle orme del 25enne serbo. Quasi 26enne, essendo un classe ’95 nato a fine febbraio. Milinkovic-Savic è sempre il giocatore più atteso in casa Lazio e ciò non gli risparmia critiche – spesso eccessive -, quando è sottotono. Situazione che non si verifica praticamente mai contro l’Inter. Milinkovic-Savic ha già deciso una volta Inter-Lazio. Nel 2019, segnando lo 0-1 decisivo. Sempre di testa. Due, considerando Lazio-Inter del 2020, realizzando di sinistro il 2-1 in rimonta. Conteggiando anche l’1-1 dell’andata, se c’è un giocatore che può far male all’Inter di Antonio Conte domani sera, quello è proprio il numero 21 della Lazio. La mezzala fisica che si inserisce in avanti che servirebbe tantissimo al centrocampo nerazzurro. Da sogno di mercato a incubo in campo: Inter, attenta al solito Milinkovic-Savic.