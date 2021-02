Inter-Lazio: Inzaghi col dubbio Radu, si valuterà domani – Sky

Simone Inzaghi Lazio

Inter-Lazio di domani sera sarà una sfida importante per entrambe le squadre. Simone Inzaghi ha un dubbio legato alle condizioni di Radu che comunque partirà con la squadra e verrà valutato domani

Domani si torna in campo per il campionato e la terza giornata del girone di ritorno di campionato prevede il big match Inter-Lazio. Il tecnico dei capitolini Simone Inzaghi si presenta alla sfida col dubbio legato alle condizioni di Stefan Radu. Il difensore rumeno non ha svolto oggi la seduta di rifinitura ed è al momento in forte dubbio, ma secondo “Sky Sport” partirà comunque con la squadra alla volta di Milano e le sue condizioni per un eventuale utilizzo contro l’Inter verranno valutate nella giornata di domani.