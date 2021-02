Serie A – Torino-Genoa 0-0, poche emozioni e un punto che fa classifica

Si è conclusa pochi minuti fa Torino-Genoa, uno degli anticipi di questo sabato della terza giornata del girone di ritorno di Serie A. Poche emozioni allo Stadio Olimpico Grande Torino per una partita che finisce a reti inviolata

La terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, iniziata ieri con il pareggio per 1-1 tra Bologna e Benevento, vede un altro pareggio nel secondo anticipo disputato questo pomeriggio. All’Olimpico Grande Torino i padroni di casa del Torino e gli ospiti del Genoa non si fanno male e concludono con un pareggio per 0-0 in una gara che è stata abbastanza avara di emozioni. Con questo punto il Genoa continua la sua serie di risultati positivi che l’ha visto, dall’arrivo di Ballardini, uscire rapidamente dalla zona retrocessione. Il Torino manca ancora l’appuntamento con la vittoria e coglie il quinto pareggio consecutivo che smuove un po’ la classifica.