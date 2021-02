Conte, che dilemma! In Inter-Lazio certezze solo a destra, 4 dubbi mancini

Antonio Conte Inter

Conte ha sempre le idee chiare su che formazione schierare. In Inter-Lazio dovrà fare i conti con qualche diffidato di troppo e almeno un acciaccato. Anche per questo l’undici titolare potrebbe avere alcune novità dal 1′. Tutti i ballottaggi sono sul lato sinistro del campo

CONTRAPPOSIZIONE NETTA – La formazione iniziale dell’Inter è praticamente annunciata. Anche perché Antonio Conte difficilmente cambia il suo undici di fiducia. In vista di Inter-Lazio le certezze, però, sono più che mai limitate al lato destro del campo. Le quattro posizioni mancine sono ancora in ballottaggio. Le prime scelte sono note: Alessandro Bastoni (terzo di difesa), Ashley Young (esterno a tutta fascia), Arturo Vidal (mezzala) e Lautaro Martinez (seconda punta). A queste si aggiungono le alternative: Aleksandar Kolarov dietro, Ivan Perisic largo, Roberto Gagliardini in mezzo e Alexis Sanchez in avanti. Al momento, in attesa di novità alla vigilia di Inter-Lazio, Conte contro la Lazio sembra orientato a confermare Bastoni (diffidato) e Lautaro Martinez. Con loro la riserva Gagliardini, in vantaggio su Vidal (acciaccato). Il principale dilemma è sulla fascia, dove Young resta in vantaggio. Difficile attendersi altre sorprese da Conte.