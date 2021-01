Inter-Juventus, un aspetto conta più del risultato: Conte atteso alla svolta

Antonio Conte Inter

Inter-Juventus di domenica (ore 20.45) non è una sfida decisiva per lo scudetto. Ma è fondamentale per leggere le ambizioni di entrambe: Conte non può più sbagliare.

BIG MATCH – Inter-Juventus non sarà decisiva, trattandosi della diciottesima gara su trentotto di questa Serie A. Tuttavia gioca un ruolo chiave nel definire le ambizioni di vittoria finale delle due squadre. Una sconfitta rischia di aprire una piccola crisi per i nerazzurri, che arrivano da 1 punto nelle ultime due gare. Domenica sera contro la Juventus è fondamentale vincere, anche per un altro motivo.

TREND – Quest’anno l’Inter ha un rapporto fragile con le partite che mettono in palio punti pesanti. L’unica vittoria è l’1-0 contro il Napoli, che non rientra tuttavia tra le prove più brillanti. Contro Roma, Lazio e Atalanta sono arrivati tre pareggi, contro il Milan una sconfitta. Un ruolino decisamente diverso rispetto allo scorso anno: vittoria in entrambi i derby, nelle due sfide col Napoli, nel ritorno con l’Atalanta e nell’andata con la Lazio. Contro la Juventus, invece, due sconfitte su due per Antonio Conte nel primo anno in nerazzurro. E anche poco edificanti.

CARATTERE – Contro la Juventus quindi l’Inter è chiamata innanzitutto a mostrare personalità e carattere. Per invertire il trend negativo nei big match, per tenere dietro la Juventus e per non perdere altri punti nei confronti del Milan. Le zone grigie dei nerazzurri non riguardano tanto le situazioni di gioco: a una difesa meno solida risponde un attacco che spreca fin troppo. Ma è nella mentalità che Conte e i giocatori sono chiamati a compiere un salto. E una vittoria contro i bianconeri potrebbe aiutare l’Inter a infrangere ogni incertezza, dando un altro senso al suo percorso.