Esposito saluta la SPAL: negativo il bilancio dell’esperienza emiliana

Sebastiano Esposito Inter

Sebastiano Esposito saluta la SPAL con amarezza. Un’esperienza in fin dei conti negativa per il giovane talento dell’Inter.

ADDIO – Sebastiano Esposito lascia la SPAL, dopo soli sei mesi, 13 presenze e 1 gol. Un bilancio meno positivo del previsto, per il giovane talento di proprietà dell’Inter. Le presenze in Serie B sono 10, di cui a malapena 5 partendo da titolare. Pasquale Marino, tecnico dei biancazzurri, non credeva nell’attaccante 18enne, tanto da lasciarlo in panchina nelle ultime quattro occasioni, senza farlo mai subentrare. Motivo per cui l’Inter ha scelto di interrompere il prestito ai ferraresi, girando Esposito in prestito al Venezia. E il talento classe 2002 saluta così l’ormai ex club: