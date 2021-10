Inter-Juventus, protesta dei tifosi per il costo dei biglietti: ecco il motivo – CdS

Inter-Juventus, ieri la protesta della Curva Nord Milano dell’Inter a causa dei biglietti troppo elevati. L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova a dare una spiegazione.

LA PROTESTA – Inter-Juventus, nonostante San Siro è già sold-out (57mila tagliandi venduti con un incasso da 5 milioni), ieri la protesta della Curva Nord Milano CN69 per il costo troppo elevato dei biglietti (vedi articolo). Come specificato dal quotidiano romano, da Viale della Liberazione fanno notare che i biglietti hanno un costo analogo a quelli di Inter-Real Madrid di UEFA Champions League, e che, non essendo stati venduti abbonamenti, questi sono stati “spacchettati” ovvero le gare di non cartello (per esempio la prossima in casa contro l’Udinese) vengono vendute a cifre basse, i pochi big match a costi più elevati.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti