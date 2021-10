Inter-Juventus, nerazzurri in ritiro ad Appiano Gentile: Correa in dubbio – CdS

Inter-Juventus andrà in scena domenica alle 20:45. Joaquin Correa, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, è in forte dubbio a causa di un problema fisico.

IN DUBBIO – Correa durante l’ultima trasferta in Sudamerica ha avvertito qualche fastidio all’adduttore sinistro, ma è stato comunque convocato sia dall’Argentina che dall’Inter, per la sfida contro la Lazio, dove tra l’altro è anche entrato nel finale dalla panchina. In UEFA Champions League invece, contro lo Sheriff, è rimasto in panchina per tutta la partita. Ieri nel corso dell’allenamento ha avvertito un fastidio, e svolto solo una parte della seduta con la squadra. Le prossime ore saranno decisive per capire se il calciatore sarà convocato o meno per il big match di domani.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti