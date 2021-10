ESCLUSIVA IN – Suazo: «Inter-Juventus, c’è un duello più bello da domani. Si vince di squadra»

Suazo ha giocato Inter-Juventus da attaccante quando era in nerazzurro e ora anticipa i temi del derby d’Italia di domani. L’ex calciatore, ora allenatore del Carbonia in Serie D, ne ha parlato in esclusiva a Inter-News.it

Suazo, domani sarà la volta del big match Inter-Juventus. Decisiva per entrambe?

Quando trovi due squadre di questo livello ti aspetti sempre che ci sia un buon calcio. Ovviamente non devo nemmeno dire per chi sto: il tifo è per l’Inter, speriamo che faccia una bella partita e che possa prendere i tre punti, che ci spero.

Quali sono le chiavi per vincere domani, lato nerazzurro?

Su chi bisogna puntare è un po’ difficile. L’importante è che l’Inter giochi da squadra, perché la Juventus sta riprendendo un po’ quello che è il suo DNA. Quando trovi una squadra che da sei partite non prende gol non sarà facile, però l’Inter è da tante partite che ne fa diversi. Ecco qual è il duello più bello di questa partita.

Ti aspetti un immediato riscatto dopo la sconfitta con la Lazio?

Esatto, giusto.

Si ringrazia David Suazo per la disponibilità mostrata nell’intervista.