Inter-Juventus, ma prima Coppa Italia: Conte cambia, Pirlo chiede uno sforzo

Antonio Conte Inter

Inter-Juventus, super sfida della diciottesima giornata di Serie A, sarà preceduta dagli ottavi di Coppa Italia. I nerazzurri se la vedranno domani con la Fiorentina mentre i bianconeri con il Genoa. Conte potrebbe dare spazio a Sensi e Sanchez contro i viola (vedi articolo) mentre Pirlo ritrova Morata e non solo (vedi articolo) ma deve chiedere uno sforzo

PRIMA LA COPPA ITALIA – Inter-Juventus si avvicina, ma prima ci sono gli ottavi di Coppa Italia. In casa nerazzurra Antonio Conte pensa a fare un po’ di turnover e quindi sia Stefano Sensi che Alexis Sanchez potrebbero trovare spazio. In casa Juventus, invece, le tante assenze e gli indisponibili causa Coronavirus costringono Andrea Pirlo a chiedere uno sforzo a qualcuno dei titolari per la sfida di Coppa Italia con il Genoa (vedi articolo). Cristiano Ronaldo potrebbe esserci con il Genoa e accanto a lui ci sarà Alvaro Morata, pienamente recuperato e quindi prontissimo per la sfida di domenica con l’Inter.