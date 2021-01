Inter-Juventus, per Pirlo possibili fino a quattro recuperi: i nomi

Andrea Pirlo Juventus

Inter-Juventus si giocherà domenica alle ore 20.45 e Pirlo deve cercare di capire in questi giorni su quali giocatori fare affidamento. Secondo quanto riporta Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, possono esserci fino a quattro recuperi nei bianconeri.

CHI IN CAMPO? – Per il derby d’Italia Inter-Juventus nei bianconeri saranno sicuramente assenti Matthijs de Ligt e Paulo Dybala. Il difensore olandese è risultato positivo al Coronavirus venerdì scorso e, di conseguenza, potrà fare il primo tampone solo dopo la partita del Meazza. L’argentino, invece, dopo l’infortunio col Sassuolo ha fatto gli esami ieri e tornerà solo a fine mese (vedi articolo). Gli altri giocatori usciti acciaccati dal 3-1 di domenica, però, potrebbero farcela per il prossimo turno di Serie A. Come segnala Paolo Aghemo di Sky Sport è probabile il recupero di Federico Chiesa, sul quale cresce l’ottimismo in casa Juventus, mentre Weston McKennie è da valutare. In più, nell’immediato prepartita, potranno fare i tamponi Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado, risultati positivi prima del Milan. Chi dovesse essere negativo potrebbe rientrare in gruppo e sarebbe quindi a disposizione di Andrea Pirlo per Inter-Juventus.