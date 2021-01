Inter-Juventus, ampio turnover di Pirlo in Coppa Italia? C’è un ostacolo!

Andrea Pirlo Juventus

Inter-Juventus è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45, valida per la diciottesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Prima, però, bisogna pensare agli ottavi di finale di Coppa Italia. Pirlo farà turnover con il Genoa, ma c’è un ostacolo. Di seguito quanto dichiarato da Cosatti su “Sky Sport 24”

SUPER SFIDA – Inter-Juventus è una sfida importantissima in chiave campionato, con i nerazzurri che cercheranno di mantenere il vantaggio sui bianconeri. Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Paulo Dybala, mentre Federico Chiesa e Weston McKennie potrebbero farcela per l’Inter, ma probabilmente non per la Coppa Italia (vedi articolo).

OSTACOLO – Il tecnico bianconero, intanto, prepara il match con il Genoa. L’idea è quella di fare un turnover abbastanza ampio, ma le tante assenze e la squadra in bolla causa contagi da Coronavirus non rendono la situazione semplice: «La Juventus è in bolla, quindi non si possono fare aggregare giocatori della Primavera o dell’Under 23. Con il Genoa ci sarà turnover, ma neanche così eccessivo», spiega Francesco Cosatti su “Sky Sport 24”.