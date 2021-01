Sensi titolare in Fiorentina-Inter? Per Conte indicazioni sulla...

Sensi titolare in Fiorentina-Inter? Per Conte indicazioni sulla Juventus – Sky

Stefano Sensi Inter

Sensi dovrebbe essere titolare domani alle ore 15 in Fiorentina-Inter, ottavo di finale in gara secca di Coppa Italia. A riportarlo è il giornalista Andrea Paventi, intervenuto in collegamento durante Sky Sport 24.

PRIMA DALL’INIZIO – C’è una novità per Fiorentina-Inter di Coppa Italia: Stefano Sensi titolare. Sarebbe la prima volta in stagione, dopo i tantissimi infortuni. A segnalarlo Andrea Paventi: «Ancora problemi fisici per Sensi? No, giocatore recuperato. Adesso sta bene, sta lavorando. Non è stato impiegato nelle ultime due partite ma è a disposizione, penso che il campo a Genova e Roma abbia influito sulle scelte di Antonio Conte. Giocherà domani a Firenze da titolare, deve rimettere minuti e fiducia. Soprattutto deve far capire a Conte che può giocare diverse partite. Fa affidamento su di lui, sa quanto è bravo Sensi. Bisogna vedere dal punto di vista fisico: domani vediamo come sta e che partita fa. Saranno indicazioni anche in vista della Juventus».