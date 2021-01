Serie A, Giudice Sportivo 17ª giornata: sette gli squalificati

Logo Serie A Inter-News

Diciassettesima giornata di Serie A che si è conclusa ieri con Spezia-Sampdoria 2-1 (vedi articolo) e oggi è la volta dei provvedimenti del Giudice Sportivo. Sono sette gli squalificati, tutti per un turno, senza problemi disciplinari per il derby d’Italia Inter-Juventus. Ecco la situazione.



I PROVVEDIMENTI – Nessuno squalificato per Inter-Juventus, derby d’Italia in programma domenica alle 20.45 al Meazza. I tre diffidati (Marcelo Brozovic nei nerazzurri, Danilo da Silva e Adrien Rabiot nei bianconeri) non sono stati ammoniti due giorni fa nelle rispettive partite, quindi niente sanzione. Nella squadra di Andrea Pirlo ci sono due nuovi diffidati: Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Sette, invece, gli squalificati: l’unico espulso è Pedro Obiang del Sassuolo. Questi i provvedimenti integrali dopo la diciassettesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 17ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Arkadiusz Reca (Crotone), Rafael Leao (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Hernani (Parma), Jakub Jankto (Sampdoria), Pedro Obiang (Sassuolo), Tomas Rincon (Torino)

DIFFIDATI 17ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Daam Foulon (Benevento), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Paolo Ghiglione (Genoa), Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski (Juventus), Davide Calabria, Alessio Romagnoli (Milan), Stefano Pioli (Milan, allenatore) Gianluca Mancini, Gonzalo Villar (Roma), Samir (Udinese), Giangiacomo Magnani (Verona)