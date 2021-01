Éder, valutazione rimandata. L’Inter ne prende uno a costo zero in un caso – Sky

Éder Citadin Martins Inter

Éder è stato un nome lanciato da Sky la scorsa settimana come opzione in attacco per l’Inter (vedi articolo). Il giornalista Alessandro Sugoni, ospite di Sky Sport 24, ha parlato di come l’italo-brasiliano sarà valutato durante questo mercato di gennaio. Un acquisto di uno svincolato non è da escludere, ma bisogna aspettare.

TUTTO RIMANDATO – Per Alessandro Sugoni la possibilità Éder Citadin Martins non è più così certa: «È già sotto contratto con il gruppo Suning, ma è una valutazione da fine mercato. Al momento il mercato dell’Inter è fermo, Antonio Conte domenica l’ha detto: non entra nessuno e non esce nessuno in questa fase. Se dovesse uscire qualcuno si potrà valutare, ma il nome è quello di Christian Eriksen e per ora è tutto fermo. Si può vedere se fare un’occasione a costo zero, ma si deve ridurre anche il monte ingaggi. Aggiungere no, rimpiazzare sì. Il Benevento, oltre ad Andrea Pinamonti, valuta anche Kevin Lasagna e altri attaccanti».