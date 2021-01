Serafini: “Inter, basta poco per battere la Juventus! Col Milan Berretti…”

Luca Serafini

Serafini – giornalista di “Milan TV” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa un pronostico sul big match Inter-Juventus in programma nel weekend. L’analisi tiene conto delle ultime partite, terminate con risultati completamente diversi

DERBY D’ITALIA – Lo scontro diretto Inter-Juventus ha già una favorita per Luca Serafini: «Fra le due, l’Inter di poco è più squadra. Se giocherà un po’ meno bene che nei 70′ centrali contro la Roma, ma per tutti i 90′, vince l’Inter. Sta meglio. Vero che è costruita intorno a Romelu Lukaku, ma ha Achraf Hakimi, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. A Roma si sono mangiati due-tre gol mai visti nella mia vita! A parte Arturo Vidal… La Juventus ha battuto la Berretti del Milan e il Sassuolo in dieci… E ha fatto fatica». Serafini non ha dubbi sulle possibilità nerazzurre di portare a casa il bottino pieno.