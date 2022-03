Inter in campo nel pomeriggio: niente Brozovic, ma due Primavera

Seduta di allenamento pomeridiana per l’Inter agli ordini di Simone Inzaghi. È iniziata la preparazione alla sfida contro la Fiorentina di sabato alle 18. Assente Marcelo Brozovic nel gruppo, presenti invece i due Primavera Sangalli e Moretti.

ALLENAMENTO POMERIDIANO – Parte la preparazione in casa nerazzurra in vista di Inter-Fiorentina, gara in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro. I nerazzurri hanno effettuato una sessione di allenamento nel pomeriggio di oggi, agli ordini del tecnico Simone Inzaghi. Dalle foto pubblicate sul sito ufficiale della società, si può notare l’assenza di Marcelo Brozovic che oggi non ha partecipato al lavoro con il gruppo, probabilmente per precauzione. Presenti invece due giocatori della Primavera, ovvero Sangalli e Moretti.