Mezzano: «L’Inter può ancora giocarsela! Però ha un grande limite»

Luca Mezzano, ex giocatore di Torino e di Inter (con il quale ha vinto la Coppa UEFA nella stagione 1997-98), intervistato su SuperNews ha parlato della sfida giocata domenica tra le sue due ex squadre e sul momento dei nerazzurri.

TORINO-INTER – Luca Mezzano, ex difensore di Inter e Torino, ha parlato della sfida giocata domenica: «Pareggio giusto? Se ragioniamo in base alle occasioni avute da entrambe le squadre, direi di sì: l’Inter è una grande squadra, ma il Toro ha fatto una grande partita. Il limite più importante dell’Inter è proprio la mancanza di un sostituto di Brozovic. Con un centrocampo a tre il regista è un giocatore fondamentale: deve prendere il controllo del gioco, deve dominare nel mezzo. Se non hai un giocatore che ha quelle geometrie, quella personalità e quella capacità di far girare la squadra intera, ovviamente fai anche più fatica a far arrivare la palla davanti, a costruire da dietro in maniera pulita, a servire una mezzala che possa a sua volta aiutare le due punte. Per come concepisco io il calcio, Vecino lo vedo ben poco regista, lo trovo più adatto agli inserimenti e lo considererei più come mezzala in un centrocampo a tre».

IL MOMENTO – L’ex difensore commenta il momento no della squadra: «L’Inter ora deve ripartire dalla consapevolezza che ormai siamo al rush finale di questo campionato, che la squadra è lì, con un match da recuperare che può permettere di andare a meno 1 dal Milan. Per questo, l’Inter ha tutte le credenziali per giocarsela fino alla fine».

RICORDO – Mezzano ricorda così la sua esperienza all’Inter: «I ricordi più belli con la maglia dell’Inter sono due: la presentazione a San Siro durante la Pirelli Cup, davanti a 60.000 persone, e la vittoria della Coppa Uefa».

Fonte: SuperNews