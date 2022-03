Brozovic, un responso è arrivato! L’Inter e Inzaghi ne attendono un altro

Brozovic ha rinnovato, una notizia che farà sicuramente felice Inzaghi e tutto il management nerazzurro (vedi articolo). In attesa dell’annuncio ufficiale, è un altro il responso che il tecnico nerazzurro attende con una certa urgenza

RINNOVO E ALTRO – Marcelo Brozovic ha finalmente messo la firma sul suo nuovo contratto. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è quasi ufficiale. Il centrocampista croato è stato coerente con quanto fatto trapelare, vale a dire la ferma volontà di rimanere all’Inter, un fattore certamente decisivo ai fini della trattativa. Simone Inzaghi sarà certamente soddisfatto così come Steven Zhang e tutta la dirigenza nerazzurra, che ora però attende un altro responso altrettanto importante, probabilmente anche di più nell’immediato.

UOMO CHIAVE – Brozovic infatti, dopo aver saltato il Torino per quel problema al polpaccio accusato con il Liverpool, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con la Fiorentina. Il condizionale al momento è d’obbligo visto che la scorsa settimana si è allenato sempre a parte proprio come Stefan de Vrij. Mentre l’olandese dovrebbe fare ritorno dopo la sosta, per Brozovic i tempi di attesa dovrebbero essere più brevi. La volata scudetto è in un momento cruciale con l’Inter costretta a rincorrere dopo una serie di passi falsi coincisi spesso con l’assenza del numero 77 nerazzurro. Ora il margine di errore è molto ridotto e Inzaghi spera di avere il responso su Brozovic già dai primi allenamenti per poter preparare la sfida con la Fiorentina nelle migliori condizioni possibili.