Pistocchi: «Rigore Torino-Inter? Uno stesso fallo su Lautaro Martinez!»

Pistocchi torna sul rigore non concesso a Belotti in Torino-Inter, facendo un paragone con un episodio avvenuto a inizio stagione con protagonista Lautaro Martinez. Il giornalista ne ha parlato a lungo durante Cominciamo Bene, su Radio Nerazzurra. Al termine potete ascoltare l’intervista completa con l’audio.



EQUITÀ DI GIUDIZIO – Maurizio Pistocchi commenta il rigore non dato in Torino-Inter: «Penso che l’errore sia stato grave ma non più grave di tanti altri visti quest’anno. Lo stesso tipo di fallo è stato fatto alla seconda giornata su Lautaro Martinez in Verona-Inter, ma non ne ha parlato nessuno tranne il sottoscritto. Questa domenica a Verona annullato un gol regolarissimo a Mario Rui al 40′, per un fallo inesistente, e nessuno ne ha parlato. Ci sono stati decine di episodi clamorosi, penso per esempio al rigore non dato a Victor Osimhen in Napoli-Milan e al fallo di mano molto discutibile nella partita Udinese-Roma. Mi sembra che il clamore mediatico sia determinato soprattutto dal fatto che si giocava il posticipo serale della domenica, la partita che tutti i giornali aspettano per fare i titoli. Certo, l’errore è stato evidente e grave, però ce ne sono tanti».

ERRORE INDOTTO – Pistocchi spiega: «L’errore nasce dal precampionato, quando il designatore Gianluca Rocchi disse agli arbitri che chi andava al VAR sarebbe stato sanzionato. Ha fatto capire di dover ricorrere pochissimo alla tecnologia, mettendo in difficoltà arbitri e varisti. Domenica cos’è successo? L’arbitro, Marco Guida, era alle spalle dei giocatori e ha visto un tocco di Andrea Ranocchia sul pallone, sbagliando. L’errore grave lo fa Davide Massa al VAR, perché deve capire che il tocco è prima sul piede di Andrea Belotti. Doveva richiamare l’arbitro e fargli dare il calcio di rigore, ma sono condizionati da quello che dice il designatore. In più c’è un protocollo sbagliato, che parla di chiaro ed evidente errore: Rocchi dopo l’episodio di Denzel Dumfries con Alex Sandro dice “basta rigorini”, che è una frase stupida. Questi episodi hanno toccato tutti, non è che ci siamo svegliati con l’Inter che ha rubato a Torino».

SBAGLI DI CAMPO – Oltre all’arbitraggio Torino-Inter ha fatto discutere per altro. Pistocchi va sulle scelte sbagliate: «L’Inter, a mio modo di vedere, ha fatto alcuni errori nella gestione della rosa. Non ha predisposto, per esempio, una corretta alternativa a Marcelo Brozovic che è il giocatore che fa girare la squadra. Quando si parlava della cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria dicevo che aveva le caratteristiche naturali per fare il regista, non mi convinceva nessuna delle alternative: poteva essere Nicolò Barella, ma toglierlo per metterlo al centro mi sembrava un errore. Un altro errore, da parte di Simone Inzaghi, è stato mettere Matias Vecino play che ha altre caratteristiche. Ci sono stati errori della società e del tecnico. Poi le due punte non riescono a coesistere, perché nessuna attacca la profondità. Più che Lautaro Martinez ed Edin Dzeko magari Alexis Sanchez».

Ascolta “Intervista Maurizio Pistocchi – Estratto Cominciamo Bene – 15/03/2022” su Spreaker.