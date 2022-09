Inter, giro di boa per la sosta poi calendario fitto: 12 partite in 43 giorni

L’Inter ha appena superato metà sosta per le nazionali, con l’incontro con la Roma in programma sabato 1 ottobre alle 18. Da lì inizierà un nuovo tour de force più lungo del solito: in calendario ben dodici incontri in quarantatré giorni.

LE ULTIME DEL 2022 – Il calendario folle di questa prima parte di stagione, complici i discussi Mondiali in Qatar, fa sì che non ci sarà sosta per le nazionali a ottobre. Da sabato prossimo si fa sul serio e non ci si ferma più sino a metà novembre, quando la Serie A completerà il 2022 per riprendere il 4 gennaio (vedi calendario). Per l’Inter significa otto partite di campionato e quattro di Champions League, con l’obiettivo di risalire la classifica e giocarsi in campo europeo l’accesso al prossimo turno (o ai play-off di Europa League).

IL CALENDARIO – L’Inter riparte sabato 1 ottobre alle 18 contro la Roma. Sempre al Meazza martedì 4 arriva il Barcellona in Champions League, scontro diretto per il secondo posto. Di nuovo sabato, l’8 alle 15, trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo prima di andare al Camp Nou mercoledì 12 alle 21. Contro la Salernitana l’Inter giocherà domenica mattina, il 16 alle 12.30, poi l’unica settimana senza infrasettimanali. Il leggero stop si concluderà sabato 22 alle 20.45, sul campo della Fiorentina. Poi di nuovo Champions League, mercoledì 26 alle 18.45 Inter-Viktoria Plzen. Ottobre sarà concluso sabato 29 alle 20.45 in casa con la Sampdoria. Novembre inizia con la trasferta complicatissima col Bayern Monaco, martedì 1 alle 21 nell’ultima del Gruppo C. Quindi derby d’Italia in casa della Juventus, domenica 6 alle 20.45. Stesso orario del turno infrasettimanale, ospitando il Bologna mercoledì 9, ultima prima dei Mondiali a Bergamo con l’Atalanta domenica 13 novembre alle 12.30. Esordio nel 2023 4 gennaio ore 20.45, Inter-Napoli.