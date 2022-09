Roma, Mourinho tenta un recupero ‘in casa’ in vista dell’Inter

La Roma attende la fine della sosta per le nazionali: giocherà contro l’Inter alla ripresa della Serie A. Mourinho, nei prossimi giorni, dovrà capire se riuscirà a recuperare un titolare.

IL RIENTRO – La Roma dovrebbe avere Paulo Dybala contro l’Inter, sabato 1 ottobre alle ore 18. Questo stando alle parole del commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, dopo l’amichevole con l’Honduras (vedi articolo). È però Lorenzo Pellegrini il giocatore su cui si soffermerà José Mourinho alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. Il centrocampista non ha potuto prendere parte ai due impegni dell’Italia per un problema fisico, che dovrà ancora essere valutato all’inizio della prossima settimana. In vista di Inter-Roma, però, c’è la possibilità che sia in gruppo.