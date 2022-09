Zanetti: «Inter, adesso abbiamo un’opportunità! Fiducia Inzaghi? Sempre»

Arrivano altre parole di Zanetti dal Festival dello Sport, dove nel sabato appena concluso ha avuto un evento assieme a Batistuta (vedi articolo). Il vice president dell’Inter, a Sky Sport, ribadisce la fiducia della società nei confronti di Inzaghi.

NESSUN ESONERO – Come già detto nel pomeriggio (vedi articolo), Javier Zanetti non prende in considerazione un cambio in panchina: «Di sicuro non è stato l’inizio che ci aspettavamo, però non soltanto Simone Inzaghi ma tutta l’Inter ci tiene a essere protagonista in questo campionato. Adesso inizierà un ciclo di partite ravvicinate, che è un’opportunità per dimostrare il nostro valore. Fiducia della società verso Inzaghi? C’è sempre stata. Credo che, quando le cose vanno male, sempre di dev’essere un’attenzione di tutti e c’è sempre stata. La cosa più importante è che sappiamo quali sono i nostri obiettivi e dobbiamo andare nella stessa direzione».

VERSO IL QATAR – Zanetti si esprime sull’evento che chiuderà il 2022: «Prima di tutto mi spiace che l’Italia non ci sia a questi Mondiali, perché per me è molto importante e purtroppo non ci sarà per la seconda volta consecutiva. Sono in tanti che mi dicono che tiferanno l’Argentina e questo mi fa piacere. Gabriel Omar Batistuta? Uno degli attaccanti più importanti che ha avuto il calcio nella sua storia, affrontarlo era molto complicato. Ultimo Mondiale per Lionel Messi? Quello non si sa mai, però di sicuro dobbiamo goderci questo Mondiale con Messi. Conoscendolo bene, avendo una grande amicizia con lui, so quanto ci tiene per noi e il nostro Paese. Spero che sia un Mondiale molto importante».