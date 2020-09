Inter-Fiorentina: un dubbio di formazione per Iachini –...

Inter-Fiorentina di sabato sera sarà l’esordio in campionato dei nerazzurri dopo il rinvio della prima partita contro il Benevento. Un solo dubbio per il tecnico degli ospiti Beppe Iachini

Sabato toccherà finalmente anche all’Inter fare il suo esordio nel campionato 2020/21. A San Siro arriva la Fiorentina, reduce dalla vittoria all’esordio contro il Torino. Secondo “Sky Sport 24” il tecnico Beppe Iachini ha la formazione pronta, scenderà in campo un 3-5-2 con Dragowski in porta, difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres, a centrocampo Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli e l’ex Biraghi. Unico dubbio sul partner di Franck Ribery in attacco.