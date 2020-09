Inter-Fiorentina: subito Vidal dall’inizio? Conte deciderà all’ultimo – SM

Vidal Espanyol-Barcellona

Inter-Fiorentina di sabato sera sarà l’esordio dei nerazzurri in campionato e probabilmente anche l’esordio di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter. Conte deciderà solo poco prima della partita

Sabato l’Inter farà il suo esordio in campionato contro la Fiorentina e potrebbe anche essere l’occasione per vedere subito Arturo Vidal dal primo minuto. Secondo “Sport Mediaset” è ancora presto per capire se il centrocampista cileno sarà disponibile dall’inizio, ma ci sono indizi pesanti che vedrebbero Conte orientato a lanciarlo sulla mischia da subito. Saranno decisive le condizioni fisiche che verranno testate in questi giorni di allenamento, probabilmente Conte prenderà una decisione solo il giorno della partita.