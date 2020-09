Vecino in uscita dall’Inter? Contatti in corso con...

Vecino in uscita dall’Inter? Contatti in corso con un club di Serie A – Sky

Condividi questo articolo

Matias Vecino Inter-Milan

Matias Vecino potrebbe lasciare l’Inter. Il centrocampista uruguagio non rientra nei piani di Conte e sarebbero in corso contatti con un altro club di Serie A per una sua possibile cessione

Matias Vecino potrebbe presto lasciare l’Inter. Il centrocampista uruguagio è considerato tra i sacrificabili per sfoltire la rosa e potrebbe quindi essere ceduto. Secondo Gianluca Di Marzio per “Sky Sport” sarebbero in corso dei primi contatti tra Inter e Napoli per la cessione del giocatore.