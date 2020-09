Inter-Fiorentina prima “in differita”: un motivo in più per partire al meglio

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Fiorentina avvia la Serie A 2020-2021 dei nerazzurri. L’anticipo serale della seconda giornata di Serie A, il quarto in ordine cronologico, si gioca alle ore 20.45. È il debutto ufficiale della stagione per la squadra Conte, a quasi due mesi di distanza dall’ultima sfida in Italia.

SI RICOMINCIA! – Inter-Fiorentina è già uno scontro che vale molto. Il rinvio della prima giornata di Serie A col Benevento, a mercoledì prossimo, fa sì che la squadra di Antonio Conte parta con un minimo di “differita” rispetto agli altri. Certo, tutto è sistemabile nel giro di quattro giorni, ma cominciare la stagione col piede giusto dà sempre quella spinta in più. C’è da voltare pagina, del tutto, dopo la sfortunata finale di Europa League col Siviglia, che ha impedito di conquistare un trofeo che manca da nove anni e quattro mesi. Ecco: questa deve essere la stagione del ritorno alla vittoria, e il campionato ovviamente deve avere la priorità. Già dalla prima partita ufficiale.

CAMBI IN VISTA – Le scelte di Conte per Inter-Fiorentina dovrebbero ricalcare quelle viste col Pisa. C’è uno squalificato, Stefan de Vrij ereditato dall’ultima giornata della scorsa stagione. I debutti di Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov sono scontati, probabile pure Arturo Vidal (più a gara in corso). Poi c’è Ivan Perisic, cavallo di ritorno che Conte e Giuseppe Marotta ieri hanno definito molto motivato dopo l’anno in Germania. Se gli occhi di tanti saranno puntati su Christian Eriksen non si può non citare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: per motivazioni diverse saranno senza dubbio affamati. La Fiorentina di Giuseppe Iachini ha già tre punti, ha convinto e scopre un possibile nuovo leader (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 il countdown vero e proprio a Inter-Fiorentina, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).