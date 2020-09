Biolchi: “Inter, una foto molto significativa. A Villa Bellini fatta sintesi”

L’Inter, nel corso del venerdì appena concluso, ha pubblicato una foto in vista dell’inizio della nuova stagione (vedi articolo). Il giornalista di Sky Sport Alessandro Biolchi, ospite di “Calciomercato – L’Originale”, non la ritiene casuale.

SCELTA MIRATA – Per Alessandro Biolchi che l’Inter si mostri al completo alla vigilia della prima partita ufficiale è un segnale: «Molto significativa. Questa è ovviamente di strategia mediatica, ma è anche la dimostrazione che a Villa Bellini si è fatta sintesi. Qua c’era una tesi che era quella dell’allenatore: per vincere bisogna fare così. L’antitesi era che ci volevano investimenti troppo grandi, la sintesi è lasciar perdere Sandro Tonali, investimento che va in prospettiva come Marash Krumbulla, e sono arrivati Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov».