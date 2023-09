Inter-Fiorentina formazioni ufficiali: Pavard non unica novità in panchina

Inter-Fiorentina in campo tra poco per la partita della 3ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 18:30 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi non cambia l’undici già vincente contro Monza e Cagliari ma rinnova la panchina con le ultime novità. Pavard e Klaassen pronti all’esordio ma non dal 1′, ovviamente. Italiano punta sull’ex nerazzurro Kouamé. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 40 Calligaris, 77 Audero; 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Kamaté, 49 M. Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi

NB: Calligaris prende il posto di Di Gennaro (12) come terzo portiere.

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 16 L. Ranieri, 3 Biraghi ©; 6 Arthur, 38 Mandragora,; 10 Nico Gonzalez, 5 Bonaventura, 99 Kouamé; 9 Beltran.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Comuzzo; 7 R. Sottil, 18 Nzola, 19 Infantino, 26 Mina, 28 Martinez Quarta, 32 Duncan, 33 Kayode, 37 Martinelli, 65 Parisi, 74 Amatucci, 77 Brekalo, 91 Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano