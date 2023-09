Inter-Fiorentina, prevista doppia novità: una interessa la porta!

Manca poco a Inter-Fiorentina, match valevole per la terza giornata di campionato. In attesa delle formazioni ufficiali, si prevede una doppia novità

DOPPIA NOVITÀ − Tra poco Inter-Fiorentina, con fischio d’inizio alle 18.30. In attesa delle formazioni ufficiali, che usciranno nei prossimi minuti, è possibile già ravvisare qualche novità per quanto riguarda lo spogliatoio nerazzurro. In primis, il terzo portiere. A quanto pare sarà il giovane Alessandro Calligaris della Primavera di Chivu e non Raffaele Di Gennaro. Probabile problema fisico per l’ex Gubbio. Mentre, l’altra curiosità interessa Lucien Agoumé. Il francese ha cambiato ufficialmente il suo numero di maglia, non più il 34 come iscritto sulla Lega, bensì il 42.