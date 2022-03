Inter-Fiorentina, D’Ambrosio favorito ma restano tanti dubbi in difesa – TS

Inter-Fiorentina, scelte non così scontate per Simone Inzaghi in vista dell’importante sfida in programma sabato 19 marzo alle 18. Stefan de Vrij non ci sarà e per questo potrebbe essere il turno di Danilo D’Ambrosio, ma il tecnico dovrà tenere conto di diversi fattori.

IN DIFESA – Inter-Fiorentina andrà in scena sabato alle 18, altro importante match da non fallire per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino anche contro i viola dovrà fare a meno di Stefan de Vrij. Complicato averlo a disposizione già sabato, anche per evitare di correre rischi inutili. Rispetto la partita con il Torino, secondo TuttoSport, Inzaghi dovrebbe dare fiducia a Danilo D’Ambrosio come braccetto di destra, spostando così Milan Skriniar a perno centrale della difesa, ma la scelta non è poi così scontata. Il quotidiano di Torino sottolinea ovviamente la diffida di Alessandro Bastoni, che con un cartellino giallo salterebbe il big-match contro la Juventus alla ripresa del campionato. Ecco perché l’allenatore a quel punto potrebbe decidere di puntare ancora una volta su Andrea Ranocchia, schierando sul centro-sinistra Federico Dimarco.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna

