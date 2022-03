Carboni: «Scudetto? Inter ha rosa migliore, ma attenzione alla Juventus»

Amadeo Carboni, ex calciatore oggi dirigente, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che coinvolge, tra le altre, l’Inter di Inzaghi

LOTTA – Queste le parole di Carboni sulla lotta scudetto in Serie A: «Scudetto? La sensazione è che le prime tre stiano facendo di tutto per far rientrare la Juventus in corsa per il titolo. Milan o Napoli però potrebbero resistere fino alla fine. Se analizziamo le rose delle quattro l’Inter probabilmente ha qualcosa in più. I momenti di flessione capitano a tutti all’interno della stagione, ma se capitano a marzo come sta succedendo ai nerazzurri i rischi aumentano. La Juventus non gioca bene, ma vince. Io farei attenzione ai bianconeri, anche perché Allegri è un vincente ed è abituato a vivere e gestire le volate scudetto».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia