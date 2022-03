Inter, non piace solo Frattesi per il centrocampo: tutti i nomi – TS

L’Inter lavora già in vista della prossima stagione. Per il centrocampo l’obiettivo numero uno è Frattesi del Sassuolo. Ma non sarà il solo arrivo in mezzo. Le ultime dal Tuttosport

OBIETTIVO – L’Inter prepara già le mosse per il mercato estivo. A centrocampo, infatti, i nerazzurri perderanno sicuramente tre elementi: Vidal, Vecino e anche Sensi, che non rientra più nei piani societari. L’obiettivo numero uno resta Davide Frattesi del Sassuolo, considerato dalla dirigenza il perfetto rincalzo di Barella e Calhanoglu. Il calciatore arriverebbe assieme al compagno di squadra Scamacca in un’operazione onerosa, da circa 65 milioni di euro. Ecco perché, per il ruolo di vice-Brozovic, l’Inter pensa a puntare su un giovane prospetto: la soluzione interna porta ad Agoumé, che sta facendo bene con la maglia del Brest. In alternativa piacciono Asslani dell’Empoli e Villar, in prestito al Getafe ma di proprietà della Roma.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino