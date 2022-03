Vidal più lontano, Inter stizzita dalle sue parole può trattare la buonuscita – TS

Arturo Vidal evidentemente non gradisce il ruolo di comprimario e non lo ha nascosto in una recente intervista rilasciata a TNT Sports (QUI le sue dichiarazioni). All’Inter non sono piaciute le sue dichiarazioni e per questo motivo ha deciso di multarlo (vedi articolo). Per questo motivo, secondo TuttoSport, il suo addio è sempre più probabile in estate.

PIÙ LONTANO – Arturo Vidal nel corso dell’intervista non ha certo nascosto la sua voglia di lasciare l’Inter, e il club nerazzurro considerato il suo rendimento stagionale non metterà certo le barricate, anche perché l’ingaggio da peso massimo incide sensibilmente nel monte stipendi e peserà ancora di più nella prossima stagione quando il cileno andrà a guadagnare 9.5 milioni. L’Inter ha però la facoltà di sciogliere unilateralmente l’accordo in estate, pagando tuttavia al giocatore 4 milioni di buonuscita. Il discorso cambierebbe se fosse Artuto Vidal a chiedere di andare via: in quel caso entrerebbero in scena le diplomazie per una rescissione che sarebbe consensuale. Il suo agente, Fernando Felicevic, sta raccogliendo offerte, anche se il cileno ha già espresso la volontà di voler giocare in Brasile, precisamente al Flamengo.

Fonte: TuttoSport – S.P.

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.