Brozovic per l’Inter ha detto no al Real Madrid: rifiutata maxi-offerta! – TS

Marcelo Brozovic nella giornata di ieri ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà all’Inter fino al 2026 (vedi articolo). Secondo quanto svelato questa mattina dal collega Stefano Pasquino su TuttoSport, il croato ha rifiutato una maxi-offerta del Real Madrid pur di restare in nerazzurro.

IL RETROSCENA – Marcelo Brozovic per l’Inter ha detto no al Real Madrid, dove a sponsorizzarlo c’era un certo Luka Modric. Ma c’è dell’altro: secondo quanto svelato questa mattina dal quotidiano di Torino, oltre a volerlo fortemente, gli offriva anche uno stipendio più alto rispetto a quello offerto dalla società di Viale della Liberazione. Un corteggiamento inutile, dato che poi nella giornata di ieri il centrocampista ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà all’Inter per altri quattro anni e che gli garantirà sei milioni più bonus a salire. Una scelta di campo, quella di Marcelo Brozovic, motivata dal fatto che all’Inter sarebbe al centro del progetto. Da nessuna parte avrebbe trovato le stesse condizioni offerte dall’Inter. A Madrid, invece, sarebbe stato uno dei tanti campioni nella batteria dei centrocampisti e avrebbe dovuto sgomitare tanto per trovare posto.

