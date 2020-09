Inter-Fiorentina, Conte lancia Eriksen e Vidal? La probabile formazione

Sabato alle 20.45 l’Inter di Conte farà il suo esordio nella Serie A 2020/2021. Di fronte i nerazzurri troveranno la Fiorentina guidata da Iachini. Ecco le ultime sulla probabile formazione dei nerazzurri

DIFESA – Con Milan Skriniar in orbita Tottenham (QUI le ultime sulla trattativa) e Stefan de Vrij squalificato è praticamente obbligato il terzetto difensivo dell’Inter di Antonio Conte nell’esordio stagionale. A difendere Samir Handanovic ci saranno infatti il jolly Danilo D’Ambrosio, Alessandro Bastoni ad agire come centrale e Aleksandar Kolarov come centrale di sinistra.

CENTROCAMPO – I due quinti non si discutono. A destra esordio per Achraf Hakimi con Ivan Perisic lanciato sulla sinistra. In mezzo sicuro di una maglia da titolare Nicolò Barella con al suo fianco Arturo Vidal, occhio però a Roberto Gagliardini. Come trequartista spazio a Christian Eriksen. Stefano Sensi dovrebbe quindi accomodarsi in panchina.

ATTACCO – Confermatissima anche per questa stagione la coppia d’attacco titolare per Conte. Saranno infatti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez a partire dal primo minuto con Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti pronti a subentrare.