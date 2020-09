Skriniar, Tottenham a Milano. Si chiude a metà? Le cifre – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Dove giocherà Skriniar nella prossima stagione? Sul difensore classe 1995 dell’Inter è forte infatti il Tottenham di Mourinho. Ecco le ultime sulla trattativa tra club secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”

TRATTATIVA – «Il Tottenham è a Milano, ma non vuole spendere i 60 milioni richiesti dall’Inter. Ieri c’è stato l’incontro con il procuratore del giocatore per illustrare il progetto. Noi crediamo che a 50 si possa arrivare per chiudere la trattativa. I nerazzurri non possono non pensarci». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.