Marchetti: “Inter, Candreva paga Darmian. Vecino? La differenza…”

Luca Marchetti – giornalista di “Sky Sport” – ha parlato del mercato in uscita ed entrata dell’Inter. I protagonisti oltre a Skriniar (QUI le ultime) sono Darmian, Candreva e Vecino

USCITE ED ENTRATE – Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”: «L’Inter adesso con i soldi Candreva che andrà alla Sampdoria chiuderà l’operazione con il Parma per Darmian rispettando il patto dello scorso anno. Vecino piace al Napoli e in particolar modo a Gattuso che lo vede centrocampista ideale nel suo 4-2-3-1. C’è però distanza nella valutazione. Ok al prestito con diritto di riscatto, ma l’Inter chiede 18 milioni, mentre il Napoli ne offre al momento 10».