Salcedo, definito il ritorno al Verona: la formula dell’operazione – GDM

Salcedo, definito il ritorno al Verona: la formula dell'operazione

Eddie Salcedo Inter-Lugano

Eddie Salcedo ritornerà al Verona, agli ordini di Ivan Juric. I veneti hanno raggiunto l’accordo con l’Inter. Ecco la formula, riportata da Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo Twitter.

RITORNO – Una nuova tappa nella giovanissima carriera di Eddie Salcedo, sebbene non sia inedita. L’attaccante classe 2001 tornerà infatti al Verona, dopo aver disputato il ritiro estivo con l’Inter. Proprio nel Verona ha giocato Salcedo nella scorsa stagione: 17 presenze totali e anche la gioia del primo gol da professionista. Le trattative con il club veneto per il suo ritorno perdurano sin dalla fine della scorsa Serie A: al tecnico Ivan Juric piace l’italo-colombiano, e ora può finalmente riabbracciarlo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Salcedo andrà al Verona nuovamente con la formula del prestito. La novità sta nei termini che entreranno in gioco tra dodici mesi. Sempre secondo l’esperto, non solo è stato fissato un prezzo per il riscatto, ma anche per il controriscatto. L’Inter non è disposta a liberarsi così facilmente del suo giovane talento. Nuovi dettagli si conosceranno a breve, quando la trattativa verrà finalizzata.