FOTO – Godin e Barella, tragitto inverso: il saluto del centrocampista

Godin Barella Siviglia-Inter

L’asse Inter-Cagliari torna a ravvivarsi: a breve sarà ufficiale il passaggio di Diego Godin in Sardegna. Ecco il saluto di Barella all’ormai ex compagno.

ESEMPIO – Diego Godin si appresta a concludere il suo passaggio da Milano, sponda Inter, a Cagliari. I dettagli i due club sono ormai definiti, e già da oggi il difensore è in Sardegna per firmare il contratto. Un accordo che lo legherà ai rossoblu per tre anni. L’ex Atletico Madrid lascia così i colori nerazzurri dopo un solo anno. Per lui un buen retiro a Cagliari, nella terra natale della moglie. L’asse Milano-Cagliari si infiamma così di nuovo: un tragitto che lo scorso anno ha compiuto anche Nicolò Barella, sebbene con direzione inversa. L’esperienza e il carisma di Godin continuano ad intravedersi nello spogliatoio nerazzurro: tutti avevano legato col numero 2 uruguayano. Un addio che farà scorrere qualche lacrima di commozione, ma nessuna disperazione. Barella, che si appresta a diventare sempre più centrale nel progetto nerazzurro, sceglie proprio una foto in aereo per salutare l’ormai ex compagno. Nelle sue Instagram Story si possono vedere i due brindare con un buon bicchiere di vino rosso. Gli onori sono tutti per il difensore uruguagio: “In bocca al lupo Faraon!”.