FOTO – Godin-Cagliari, il difensore è atterrato: “Molto contento di essere qui”

Diego Godin Cagliari

Godin è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Il nuovo difensore rossoblù è stato accolto dai cronisti presenti, fra cui l’inviato di Inter-News.it.

IL SALUTO – Diego Godin comincia la sua esperienza al Cagliari. Il difensore uruguayano, dopo aver salutato l’Inter via social (vedi articolo), ha fatto la sua prima apparizione ufficiale in rossoblù. Per lui poche parole all’arrivo: «Sono molto contento di essere qui. Molto contento». La presentazione ufficiale si terrà lunedì, con la conferenza stampa e un evento alla Sardegna Arena. Potrà essere a disposizione sabato (ore 18) contro la Lazio. Di seguito la foto dell’arrivo di Godin, fatta dall’inviato di Inter-News.it.