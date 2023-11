Inter, esame maturità con la Juventus dopo la sosta: i dati – CdS

È tempo di derby d’Italia: Juventus e Inter si preparano per la gara dell’anno. Nerazzurri temuti visti anche i numeri chiari negli scontri diretti, dati dal Corriere dello Sport.



SCONTRI – Juventus-Inter torna a far parlare di sé con uno scontro al vertice. Le due squadre hanno la possibilità o di scavalcare o di allungare in classifica sulla seconda. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, con un andatura spaventosa come questa, anche lo scontro diretto contro la Juventus mette meno paura del solito. I nerazzurri infatti, hanno fatto bottino pieno negli scontri con le big. Battuti con margine Milan e Fiorentina mentre con Roma e Atalanta le vittorie sono arrivate in extremis. L’Inter ha messo in cassaforte 12 punti su 12 disponibili, mentre la Juventus ne ha persi due con il pareggio contro l’Atalanta.

NUMERI – Il Corriere dello Sport poi, prende in esame le prime otto squadre della passata stagione e si nota come arrivò la meta dei punti (1,5 di media, mentre adesso si è toccato il doppio) a disposizione, vincendo 7 scontri diretti ma con altrettante sconfitte. I numeri sono a favore dei nerazzurri, che hanno ritrovato serenità grazie a Simone Inzaghi: i risultati sono arrivati sia contro le grandi che contro le piccole. Mettendo però nella sezione “incidenti” i due inciampi casalinghi contro Sassuolo e Bologna.

ESAME – Non solo la Juventus nel percorso dell’Inter. I nerazzurri, che possono contare sul pass agli ottavi di Champions League, avranno anche due altri esami di una certa caratura. L’Inter infatti, nel giro di pochi giorni sfiderà prima il Napoli e poi la Lazio a Roma. Inzaghi avrà da lavorare per provare a portare punti in tre scontri diretti nelle prossime quattro partite.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia