Correa è un disastro anche al Marsiglia! Per l’Inter grosso guaio – CdS

Correa è stato un acquisto fallimentare per l’Inter e, dopo il nulla dimostrato in campo negli ultimi due anni, sta facendo poco e niente anche al Marsiglia. Col Corriere dello Sport che, nel fare il punto della situazione, segnala i problemi.

UN DISASTRO – Nove presenze, zero assist, di gol neanche a parlarne. È il tragicomico bollettino di Joaquin Correa al Marsiglia, dove è arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato a fine agosto. Anche in Ligue 1, pur essendo finito in un campionato di livello inferiore, il Tucu ha mostrato tutte le evidenti difficoltà e qualche infortunio. L’Inter aveva ceduto Correa con una formula legata al rendimento di squadra: obbligo in caso di qualificazione del Marsiglia alla prossima Champions League. Dopo la sconfitta di domenica al 90′ per 1-0 col Lens la situazione si è ulteriormente complicata. Il Marsiglia, pur avendo una partita da recuperare, è decimo con 13 punti a -11 dal terzo posto che porta nella massima competizione UEFA. Una rimonta non certo facile per raggiungere l’obiettivo. Paradossalmente sarebbe più facile riuscirci con l’OM vincente in Europa League. Difficile che il Marsiglia decida di riscattare dall’Inter Correa volontariamente, l’unica possibilità è che scatti la clausola: undici milioni, oltre ai due del prestito, contro i tredici in caso di utilizzo del riscatto. Ormai da escludere.

Fonte: Corriere dello Sport – p. gua.