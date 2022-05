Inter-Empoli, Barella lavora in gruppo! Una sensazione predominante – Sky

Inter-Empoli è la sfida che andrà in scena a San Siro venerdì alle ore 18.45, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Inzaghi sorride perché Barella e Bastoni stanno meglio, ma nello stesso tempo riflette sulle scelte di formazione. Secondo Andrea Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, una sensazione è predominante

SENSAZIONI – Inter-Empoli è la sfida in programma venerdì alle 18.45 in un San Siro che si appresta a spingere i nerazzurri impegnati in una rincorsa scudetto tanto spettacolare quanto incerta. Secondo le ultime di Andrea Paventi, è difficile vedere Alessandro Bastoni contro i toscani mentre intorno a Nicolò Barella regna una sensazione: «Bastoni ha ripreso a correre, non penso ci siano i margini per rivederlo venerdì. Difficile che ci sia con l’Empoli mentre è molto più probabile per la finale di Coppa Italia. Barella invece dovrebbe esserci, oggi si è allenato in gruppo. Se Barella sta bene la sensazione è che quei tre di centrocampo Simone Inzaghi non voglia toccarli».