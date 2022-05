VIDEO – Gli imprescindibili dell’Inter di Inzaghi sono 7: ecco i dati (e i rinnovi!)

La formazione-tipo dell’Inter di Inzaghi si basa su sette calciatori, che sono quasi insostituibili. Tanto dal 1′ quanto a partita in corso. E alcuni di loro sono interessati al discorso rinnovo. Di seguito il servizio del collega Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

I FEDELISSIMI DI INZAGHI – Sono sette gli imprescindibili dell’Inter di Simone Inzaghi, che in questa stagione finora ha utilizzato i suoi titolarissimi per oltre il 70% dei minuti in campionato. Guida la classifica – ovviamente – il portiere e capitano Samir Handanovic, che ha saltato per infortunio solo la trasferta di Bologna. Chiude il gruppo il centrocampista Hakan Calhanoglu, assente in qualche occasione sia per infortunio sia per squalifica. Tra i sette figura anche Ivan Perisic (vedi articolo), che dovrà discutere il rinnovo contrattuale con l’Inter. E che sia imprescindibile Perisic lo sta dimostrando ancora di più in queste ultime partite di Serie A (vedi classifica).

