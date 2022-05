Perisic e il contratto con l’Inter da rinnovare: tutte le cifre tra domanda e offerta

Perisic si sta meritando la conferma a suon di prestazioni. E di conseguenza il rinnovo, sebbene ci sia ancora distanza con l’Inter in termini prettamente economici. La firma dell’esterno croato non è prevista nei prossimi giorni, ma dopo l’allontanamento dei mesi scorsi le sensazioni sono un po’ più positive adesso

ACCORDO DA TROVARE – Il contratto di Ivan Perisic, in scadenza il 30 giugno 2022, è argomento caldo. Ma non caldissimo. Infatti, secondo Sky Sport, la società vuole tenere Perisic ma qualsiasi altro discorso va rinviato a fine stagione. Quindi se ne riparlerà, ufficialmente, dal 23 maggio in poi. Inizialmente c’era troppa distanza tra domanda-offerta, soprattutto sull’ingaggio. Perisic ha chiesto 6 milioni di euro netti annui per un biennale. Addirittura più dell’attuale accordo (5 milioni, ndr). L’Inter concorda con la durata biennale ma il rinnovo può esserci solo a cifre più basse rispetto a quelle chieste in precedenza dal croato.

CIFRE AL RIBASSO – Al momento è ancora molto difficile da dire se Perisic rinnoverà o meno – come confermato anche da Sport Mediaset – ma entrambe le parti proveranno a fare uno sforzo verso l’altra. Basti pensare che adesso la richiesta di Perisic è scesa da 6 a 5 milioni di euro, mentre l’Inter propone un ingaggio da 4 milioni fino al 2024. Accordo a metà strada? C’è fiducia, anche se la situazione è un po’ diversa da quella che riguarda il capitano Samir Handanovic (vedi articolo). E anche Perisic non può essere solo la “chioccia” di Robin Gosens a sinistra…